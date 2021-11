La ville de Séoul annonce vouloir "entrer dans le metaverse"

De plus, le Metaverse Seoul s’inscrit dans le cadre d’un plan plus vaste introduit par le maire Oh Se-hoon et baptisé Seoul Vision Plan 2030. Celui-ci vise à faire de la capitale « une ville de coexistence, un leader mondial, une ville sûre et une ville d'avenir émotionnel ». Cela fait de Séoul un précurseur dans le domaine des villes intelligentes. Elle prévoit d'ailleurs d'utiliser l'intelligence artificielle pour surveiller ses égouts et ses centres de traitement des eaux usées, tandis qu’un chatbot servira de consultant public en répondant aux questions et aux plaintes du public liées à de nombreux domaines, allant des infractions au stationnement aux protocoles liés à la COVID-19.