Lune : la NASA ne compte plus s'y poser en 2024

Pour que les politiciens du Congrès puissent financer le projet, l'administrateur de la NASA n'a pas manqué d'agiter une fois de plus une concurrence avec les projets chinois. Selon lui, la Chine est engagée dans une course à l'espace avec les États-Unis, qui doivent maintenir leur rang de « première puissance spatiale ». Et peu lui importe que les missions chinoises soient prévues et annoncées pratiquement une décennie à l'avance : il faut que les USA fassent « mieux ».