Piratage : Hadopi, c'est vraiment fini, voici son remplaçant

Le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a été validé par le Parlement le 29 septembre 2021 avec 49 voix pour et 4 voix contre. La nouvelle entité, l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle numérique), prendra effet dès le 1er janvier 2022. Elle est née de la fusion entre le CSA et Hadopi.