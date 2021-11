Que va-t-on faire de toutes ces batteries ? Le secteur auto face au challenge du recyclage d'ici à 2030

On estime qu’une batterie doit être retirée d’un véhicule lorsqu’elle atteint 70 % de sa capacité. Dès lors, la seconde vie de ces batteries a une importance capitale pour l’environnement et le développement durable. Ces batteries peuvent être utilisées à des fins de stockage stationnaire et alimenter les besoins d’une maison ou d’une station de pompage, par exemple.