Volkswagen compare ses électriques et ses thermiques : le prix au kilomètre est sans appel

Ne rappelez pas au groupe VAG qu’il est encore le plus grand producteur de véhicules thermiques au monde. La marque allemande, déterminée à influencer les consommateurs, vient de relayer une étude indépendante du journal Auto Zeitung. L’étude consistait à tester différents SUV diesels et électriques provenant de plusieurs constructeurs, en choisissant les modèles les plus proches possible, afin de produire un comparatif des coûts globaux de possession et d'utilisation de ces véhicules.