LEGO et Amazon lancent un concours pour contrôler les Mindstorms avec Alexa

Un concours organisé par Amazon et LEGO

Plus de 100 0000 dollars de récompense

Source : Engadget

Les deux sociétés ont mis en jeu plus de 100 000 dollars pour récompenser le vainqueur, les finalistes, le meilleur projet parmi les 13-17 ans ainsi que les 100 premiers à participer au challenge Amazon et LEGO se sont associés pour organiser un concours dont les répercussions feront plaisir aux grands comme aux petits. L'objectif du «» est de permettre, à terme, aux appareils LEGO de répondre aux commandes vocales données par l'intermédiaire d' Alexa Le challenge proposé par les deux sociétés s'adresse donc aux passionnés et aux développeurs, afin qu'ils ajoutent des commandes vocales aux jeux Mindstorms, via la boîte à outils d'Alexa, en tirant parti des capteurs et des moteurs fournis avec chaque ensemble. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 31 décembre.Les participants devront ensuite envoyer une vidéo montrant la construction d'un robot et son fonctionnement, ainsi que des extraits de code. Enfin, Amazon et LEGO jugeront les propositions des participants suivant plusieurs critères. Notamment, l'intégration du contrôle vocal, la créativité de la construction et le processus de développement du projet.Pour encourager les inscriptions au challenge, Amazon et LEGO ne lésinent pas sur les moyens : les deux sociétés mettent en jeu plus de 100 000 dollars de récompense. D'ailleurs, les 100 premiers participants à soumettre un projet répondant aux critères du challenge recevront automatiquement une carte-cadeau d'une valeur de 150 dollars valable sur le site Amazon.Le grand gagnant du concours remportera pour sa part 20 000 dollars en carte-cadeau Amazon et 700 dollars en modèles LEGO, en plus d'un voyage au Danemark, où il pourra visiter le siège social de LEGO, à Copenhague. Un rêve pour de nombreux passionnés des briques de construction.Quant aux finalistes, ils ne seront pas laissés pour compte. Les cinq participants qui atteindront la finale gagneront 10 000 dollars en carte-cadeau Amazon ainsi que 700 dollars de modèles LEGO. Enfin, un gagnant sera sélectionné parmi les participants âgés d'entre 13 et 17 ans. Ce dernier remportera 5 000 dollars en carte-cadeau Amazon et 700 dollars en modèles LEGO.