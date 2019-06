Alexa Conversations, le nouvel outil d'Amazon pour améliorer le dialogue avec l'assistant personnel

Trois fois moins de lignes de code nécessaires

Le deep learning pour anticiper et favoriser l'interaction avec l'utilisateur

#reMARS Announcement: Introducing Alexa Conversations, a new AI-based approach to conversation that lets developers build #AlexaSkills with minimal coding. https://t.co/EOFF1D3IAT — Amazon re:MARS (@AmazonreMARS) 5 juin 2019

Source : Developer Amazon

a profité de la conférencede Las Vegas, un événement autour de l'intelligence artificielle au sein de la robotique, de l'espace et de l'automatisation, pour présenter, mercredi 5 juin, une toute nouvelle approche basée sur ce que l'on appelle le(l'apprentissage profond). Cette dernière permettra, à terme, d'optimiser les interactions entre Alexa et ses utilisateurs., c'est son nom, est un ensemble d'outils qui permet aux développeurs de, des skills (compétences), en se livrant à moins d'efforts puisque moins de lignes de codes sont nécessaires qu'auparavant. Le nombre de lignes de code nécessaires pour créer des applications locales passerait ainsi de 5 500 à 1 700 lignes, selon la firme. Pour le moment, Conversations est disponible pour les développeurs américains en version preview.Grâce à l'outil, il est possible deau sein d'une même skill, et de faire intervenir, à terme, plusieurs skills durant une même conversation. Les interactions ne sont ainsi plus basées sur des schémas stricts écrits à l'avance.Dans les faits, les développeurs peuvent fournir à l'API des exemples de dialogue et des actions à réaliser en même temps que l'accès aux fonctionnalités de leurs skills. Ensuite, et grâce au deep learning, Alexa Conversations prend en compteet les associent à l'historique des discussions pourL'outil est capable «», précise Amazon, qui espère queavec leur assistant personnel.