Airbnb : près de 60 millions d'euros reversés aux communes en 2019, il y a du mieux

Grandes villes, communes rurales... tout le monde en profite

Airbnb, l'opération séduction engagée

Ces dernières années, il a souvent été reproché à Airbnb de s'asseoir sur la réglementation, notamment en ce qui concerne la taxe de séjour, dont les sommes reversées aux communes françaises, depuis 2015, étaient souvent dérisoires. En 2019, la firme américaine a fait un vrai pas en avant en récoltant plus d'argent à ce titre sur cette seule année que lors des trois précédentes.Airbnb a reversé 58 millions d'euros de taxe de séjour aux communes françaises en 2019, en sachant que ce montant devrait être un peu plus élevé encore, puisque les derniers comptes annoncés valent pour la période janvier-octobre. Ce montant, qui n'était que de 24 millions d'euros en 2018 et 13,5 millions d'euros en 2017, vaut pour 28 000 communes qui recensent au moins une annonce sur la plateforme.Les collectivités les mieux loties font logiquement partie des plus importantes de France. Paris a ainsi récolté 15,3 millions d'euros au titre de la taxe de séjour. Viennent ensuite les métropoles de Marseille (2,3 millions) et Nice (1,8 million).Si les grandes villes sont mieux rémunérées, les petites communes, situées pour la plupart dans des territoires ruraux, bénéficient chaque année un peu plus de l'essor des locations Airbnb. La firme a ainsi reversé, au titre de la taxe de séjour 2019, plus de 10,5 millions d'euros à des communes de moins de 3 500 habitants. L'an dernier, cette statistique n'avait pas dépassé les 3,2 millions d'euros.Emmanuel Marill, Directeur général d'Airbnb France ( que nous avions interviewé en début d'année dernière ), affirme que «».Sur les quatre dernières années, Airbnb a collecté et reversé plus de 2 milliards de dollars de taxes de séjour (et autres taxes touristiques) dans le monde.Depuis le 1er décembre 2019, la firme a fait évoluer les obligations de transmission d'informations pour se conformer à la loi ELAN et améliorer la collecte de la taxe de séjour . Les municipalités de France peuvent désormais se renseigner une fois par an sur l'activité des hôtes Airbnb, et dresser un état des lieux de l'activité touristique véritable dans leur ville grâce au prélèvement direct de la taxe de séjour par Airbnb, pour le compte de ses hôtes.