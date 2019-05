Airbnb lance sa propre plateforme de dons pour reloger les personnes en difficulté

AlesiaKan / Shutterstock.com

Les donateurs peuvent avoir un feedback de leurs dons

Une arrivée prochaine prévue en France

La sociétéa décidé de se servir de ses atouts, de ses forces et de sa notoriété dans la société contemporaine pour aider son prochain. La plateforme a mis en place un tout nouvel outil de dons,, destiné à aider les personnes qui se trouvent sans logement à trouver une solution pour ne pas se retrouver à la rue. L'initiative fait suite au programme OpenHomes, lancé en 2017 suite aux restrictions imposées par Donald Trump à l'immigration en provenance de pays à majorité musulmane.Cette toute nouvelle fonctionnalité, Airbnb Donations, s'inspire donc grandement de OpenHomes et de son esprit, qui a permis d'aider plus de 25 000 personnes à ce jour. Elle permet en effet aux hôtes de, pour aider les personnes touchées par une maladie grave, une catastrophe (comme ce fut le cas lors des incendies californiens ou après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille) ou un conflit.En pratique, les donateurs peuvent choisir le pourcentage qu'ils souhaitentde chaque versement et suivre ensuite, une fois les dons entièrement reversés aux organisations (Airbnb ne prend aucune commission), l'impact de leurs dons afin de savoir comment ils ont pu aider les personnes en difficulté à trouver un lieu pour se loger.Airbnb indique avoir versé, rien qu'en 2019, quelque, en collaboration avec des associations bien connues comme Make-A-Wish ou l'International Rescue Committee. La plateforme californienne espère octroyer un logement temporaire à 100 000 personnes d'ici 2022.Pour le moment, Airbnb Donations est limité aux États-Unis. Mais selon nos informations, l'entreprise a vocation àplus tard dans l'année. Le site français d'Airbnb semble en tout cas confirmer ce désir de déploiement rapide à l'international.