La compagnie hôtelière Marriott lorgne la location de domiciles, le marché d'Airbnb

Pixabay

Les voyageurs davantage attirés par le concept de maison ou d'appartement traditionnel

Des tests menés en Europe ces derniers mois

ne veut plus se contenter du statut de géant de l'hôtellerie, mais veut s'implanter sur des marchés où le potentiel est à la fois conséquent et émergent, et les concurrents encore peu nombreux : la. Si le secteur est quelque peu cannibalisé par Airbnb , à qui l'on pense instantanément, Marriott ferait état d'ambitions élevées pour concurrencer la plateforme californienne.Avec la démocratisation des services du numérique et des usages des consommateurs, la frontière entre laen ligne et celle deparaît aussi fine qu'un fondeur un jour de marathon. Le Wall Street Journal a révélé ce 29 avril que le groupe Marriott voudrait devenir le tout premier grand groupe hôtelier à proposer une plateforme de location de logements en ligne.La firme de Bethesda (où se trouve son siège, bien connu des fans de) voit dans ce marché une opportunité de se diversifier, consciente que les clients séjourneraient, en moyenne,dans une maison ou un appartement que dans une chambre d'hôtel. En outre, les locations apporteraient d'autresqu'une simple chambre d'hôtel ne peut pas procurer aux voyageurs, comme un espace plus important, une cuisine (si l'on écarte le concept de l'appart-hôtel), un environnement plus familier et d'autres commodités comme un lave-linge.Marriott, fort de ses 1,3 million de chambres dans le monde, devrait présenter les détails dedans les prochaines semaines, après avoir mené un projet-pilote ces derniers mois. Lors de ses tests, le groupe a loué. Le service ne devrait cependant être disponible qu'aux États-Unis pour débuter, avant d'être étendu au niveau international.L'initiative de Marriott donne déjà des idées à certains de ses concurrents, qui pourraient être tentés de se lancer. C'est le cas des hôtels Hilton et Hyatt, deux autres chaînes américaines.