Airbnb a généré 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2018

Airbnb se développe, non sans obstacles

poursuit sur sa lancée. Vendredi, la plateforme américaine de logement a révélé avoir généré «» plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires rien qu'au troisième trimestre 2018.Airbnb est boosté par des marchés porteurs comme ceux de Pékin ou de Mexico, mais aussi par celui des petites villes et de la ruralité, qui sera l'un des axes forts de développement de la firme ces prochaines années.Mais alors qu'elle est en très bonne santé et que son entrée en bourse est prévue pour l'année prochaine, elle est toujours sans directeur financier depuis le départ de Laurence Tosi en début d'année. Cette tache pourrait vite devenir plus salissante si elle n'est pas retirée avant l'introduction en bourse. Sans oublier la guerre menée par l'hôtellerie, qui accuse Airbnb de concurrence déloyale, notamment dans certaines grandes villes.En 2017, l'entreprise fondée par Brian Chesky et Joe Gebbia avait enregistré sa première année de rentabilité. Elle devrait de nouveau l'être en 2018.