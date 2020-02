Airbus présente son Beluga XL sous toutes ses coutures en vidéo

© Skycolors / Shutterstock.com

Cinq autres appareils vont être mis en service

Source : Usine Nouvelle

L'avion-cargo va permettre au constructeur européen de transporter ses pièces d'avion entre ses différentes usines situées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Dans cette courte vidéo, le mastodonte à l'apparence de cétacé achemine des pièces entre Broughton, Toulouse et Brême.Ce Beluga XL est le premier d'une flotte de six, qui devrait être complète en 2023 : deux autres aéronefs sont prévus pour le milieu de l'année puis pour début 2021.», a détaillé Airbus. L'appareil est doté d'une capacité 30 % plus importante que son prédécesseur, il peut ainsi transporter deux ailes d'A350, contre une pour le Beluga ST.Avec la mise en service de son nouvel avion, Airbus espère augmenter la cadence de ses constructions, et pourrait notamment profiter de la très mauvaise année 2019 de Boeing , entachée par les crashs du 737 MAX.