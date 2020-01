Pour le patron d'Air France-KLM, la taxe carbone sur les billets d'avion sera contre-productive

Une nouvelle écotaxe à la charge des compagnies aériennes

Air-France KLM à la recherche de nouvelles économies

Source : Space Daily

Selon lui, elle serait contre-productive, notamment parce qu'elle freinerait le renouvellement des flottes pour s'équiper de véhicules moins énergivores. Une position tranchée qui s'explique par la politique de restriction des fonds pratiquée actuellement par Air France. Annoncée l'année dernière , la taxe carbone sur les billets d'avion des compagnies aériennes est intégrée au projet de loi sur les finances 2020. Une écotaxe s'appliquant aux vols partant de France et qui va de 1,5 à 18 euros par billet d'avion, à la charge des compagnies aériennes. Elle devrait rapporter environ 182 millions d'euros par an, qui seront investis dans des transports plus durables.À l'occasion d'une rencontre avec la presse anglo-saxonne à Paris, vendredi 17 janvier, Benjamin Smith, patron d'Air-France KLM, est revenu sur le bien-fondé de cette taxe. En substance, il la qualifie de « contre-productive ».», déclara-t-il, selon l'AFP, admettant également être soumis à des pressions internes, notamment de ses employés, pour adopter des pratiques plus propres dans l'entreprise. «», a-t-il déclaré.Benjamin Smith, de nationalité canadienne, est le premier étranger à prendre la direction du groupe franco-néerlandais. En poste depuis 2018, il cherche à redresser financièrement l'entreprise et a engagé plusieurs mesures en ce sens... ce qui éclaire mieux son positionnement sur cette écotaxe.En novembre dernier, il a ainsi annoncé un plan visant à augmenter le bénéfice opérationnel du groupe, afin de le porter de 7 à 8 % en cinq ans, contre 5 % en 2019.Lors de la rencontre de vendredi, il a également annoncé vouloir réaliser de plus grandes économies en rapprochant les synergies d'Air France et de KLM, alors que les deux entreprises ont fusionné il y a plus de quinze ans. Selon lui, la question de la gestion des flottes peut notamment être un élément permettant de dégager des fonds.» a déclaré M. Smith.Comme l'ensemble des autres compagnies aériennes opérant sur le sol français, Air France-KLM doit pourtant se plier à l'écotaxe carbone, entrée en vigueur en ce début d'année.