Air France va équiper ses Airbus A320 et A321 de coffres à bagage plus spacieux

Soucieuse d'améliorer l'expérience de voyage de ses clients, Air France est devenue la première compagnie aérienne au monde à choisir les coffres à bagage ECOS de Safran Cabin pour équiper ses avions dotés d'un unique couloir, les Airbus A320 et A321, opérant sur des vols court et moyen-courriers. La firme débutera la transition dès l'année prochaine.Grâce au système ECOS (), qui ne nécessite pas de modification sur les avions, les coffres à bagage offriront jusqu'à 60 % de capacité de stockage supplémentaire par rapport à la génération de coffres actuelle. Le système intégral, développé par le géant technologique français Safran, propose de nouveaux coffres, plafonds et panneaux de jonction avec la cabine, permettant un gain de place pour les bagages et facilitant leur chargement, le coffre étant plus bas.En outre, ECOS permet aux passagers d'embarquer plus rapidement et de limiter un peu plus le nombre de bagages en soute, grâce à une optimisation de l'espace. Avec le système actuel, l'Airbus A320 est doté d'une capacité de 104 bagages cabine. Grâce au nouveau, cette capacité grimpera à 166 bagages. Même tendance pour l'A321, qui passera de 113 à 192 bagages.Air France commencera à équiper ses 40 Airbus A320 et ses 11 A321 à compter du mois de septembre 2020. La transition devrait être bouclée deux ans plus tard, en septembre 2022. La compagnie précise que 1 342 nouveaux coffres à bagage seront installés.Catherine Villar, directrice expérience client de la compagnie française, indique au sujet des nouveaux coffres à bagages qu'ils «».