La Suisse veut forcer les compagnies aériennes à renseigner les émissions CO2 sur les billets d'avion

Pousser les voyageurs à privilégier d'autres modes de transport

Source : 20 Minutes Suisse

Désireux de lutter contre le réchauffement climatique et d'éveiller les consciences, le Parlement fédéral suisse, qui va bientôt se soumettre aux élections, a accepté une motion visant à ce que les émissions de CO2 soient indiquées aux consommateurs lors de l'achat de billets d'avion. La proposition a été votée à 121 voix «» et 63 votes «».La Suisse va imposer aux compagnies aériennes du pays à apporter leur pierre à l'édifice de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en leur demandant de faire preuve de la plus grande transparence en la matière. Ainsi, au moment d'acheter leurs billets d'avion, les voyageurs verront les émissions de CO2 qu'ils contribueront à dégager en prenant tel ou tel vol.Cet acte de transparence traduit l'idée de pousser les consommateurs à privilégier, dans la mesure du possible, d'autres moyens de transport. Et s'il est déjà possible de connaître aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre d'un avion sur Internet, aucun outil n'est suffisamment fiable, selon la ministre de l'Environnement de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral se tient donc prêt à mettre en place une méthode de calcul en collaboration avec la communauté scientifique.