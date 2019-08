Scanners de bagages 3D : Boris Johnson veut généraliser le système à tous les aéroports britanniques

Aéroport Londres-Heathrow © Alexandre Boero pour Clubic

Un scanner qui permet de voir les objets sous tous les angles

Plus besoin de petits sacs plastiques pour isoler vos liquides embarqués en cabine

Source : The Guardian

Selon ce que vous emportez avec vous dans vos bagages à main, le passage au contrôle de sécurité de l'aéroport peut parfois être long et stressant. Pour tenter de réduire les tracas causés aux voyageurs et leur permettre de gagner du temps, dessont, qui accueille près de 80 millions de passagers chaque année. Le Premier ministre britannique,, convaincu par le système, veut l'appliquer à l'ensemble des aéroports britanniques.», a indiqué Boris Johnson. Le gouvernement vient ainsi d'Mais en quoi ces machines sont-elles différentes des scanners traditionnels ? Le scanner 3D fournit, contrairement à la 2D qui ne permet pas cette évaluation détaillée.Grâce au, le passager n'est(de moins de 100 ml, ceux dépassant cette limite devant obligatoirement aller en soute)en les plaçant dans un petit sac plastique, comme la réglementation l'oblige depuis 2006, ni de retirer son ordinateur portable de sa pochette ou de son sac à dos.Plusieurs scanners 3D sont déjà installés dans différents terminaux de Londres-Heathrow, en attendant la généralisation à l'ensemble de l'aéroport, qui dépense(55 millions d'euros). Les aéroports d'Amsterdam-Schipol, de O'Hare (Chicago) et d'Hartsfield-Jackson (Atlanta) ont par ailleurs déjà testé le scanner 3D.