La Russie pourrait faire voler son innovant bombardier furtif, le PAK DA, dès 2025

Un appareil destiné à remplacer les bombardiers vieillissants de la Guerre froide

Une production en série envisagée dans moins de 10 ans

Les années passent, et les États-Unis et la Russie continuent de jouer au chat et à la souris. Quelques jours après la déclaration du numéro 2 de l'US Air Force, qui a annoncé que son bombardier à long rayon d'action B-21 (« Raider ») pourrait être prêt à voler d'ici décembre 2021, laa dégainé une réponse ambitieuse en annonçantMis au point par la force aérospatiale russe, le PAK DA,de dernière génération, va prochainement être testé au centre d'essais en vol et de développement de Joukovski, une ville située à une grosse trentaine de kilomètre de Moscou. C'est également là que sont testés les avions moyen-courriers de transport militaire.Destiné à remplacer les vieillissants bombardiers stratégiques Tu-22M3, Tu-95MS et Tu-160, qui datent de la Guerre froide, le PAK DA est doté d'une aile volante, conçue pour, et de quatre réacteurs. Viktor Bondarev, Chef du Comité de Défense et de la Sécurité de la chambre haute du Parlement russe, a indiqué que les travaux de recherche et de développement de l'appareil étaient «».Le PAK DA, qui sera utilisé comme bombardier, centre de commandement et avion de reconnaissance, pourrait se promener dans les airs en 2025-2026, nous le disions. Sa production en série pourrait être effective un peu plus tard,, comme l'a confirmé le vice-ministre de la Défense et vice-Premier ministre russe Yuri Borisov à l'agence de presse locale (TASS).