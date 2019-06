Flying-V : un avion en forme de V qui consommerait 20% de carburant en moins

Les mêmes capacités qu'un Airbus A350, la forme en moins

Un prototype proposé en octobre 2019

Source : TUDelft

Alors que des manifestations pro-climat et anti-pollution ont lieu un peu partout dans le monde depuis plusieurs mois et que les députés français veulent mettre fin aux vols internes ayant leur pendant ferroviaire, comme le vol Paris-Marseille, l'a noué un partenariat avec la compagnie aérienne batave, afin de rendre le transport aérien plus durable De ce partenariat est né le, un étonnant avion longue distance qui possède une double particularité :, 20 % plus basse que celle d'un Airbus A350.Si l'on exclut sa forme évidemment peu banale, le Flying-V possède, avec son envergure de 65 mètres et ses 55 mètres de longueur, tout ce qui constitue un avion banal : une cabine passagers (il peut en contenir jusqu'à 314), une soute à bagages (de 160 mètres cubes) et des réservoirs de carburant, situés dans les ailes (140 000 litres de kérosène embarqués). On peut le faire rentrer dans un hangar destiné à l'A350, mais il est au final, avec une surface d'afflux plus faible que le volume disponible. Et ce détail permettrait d'utiliserque lui, selon l'université hollandaise.Si l'on peut croire que ce projet est un parmi tant d'autres, les chercheurs ont prévu de, afin de vérifier si le Flying-V peut rester stable en volant à basse vitesse et fiable au décollage ainsi qu'à l'atterrissage.Concernant les passagers, Peter Vink, professeur d'ergonomie appliquée rattaché au projet, indique que «». Nous suivrons cela avec attention.