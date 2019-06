Air France : des avions et des déchets plus propres pour réduire son impact environnemental

© NextNewMedia / Shutterstock.com

1 300 tonnes de produits en plastique en moins d'ici la fin de l'année

Avec le Dreamliner, Air France entend foncièrement diminuer sa consommation de carburant

Source : Corporate Air France

Dans la lignée de la législation adoptée par les députés européens, qui ont dressé fin mars la liste des produits interdits dans l'Union Européenne à partir de 2021,a dévoilé, mercredi 5 juin sondestiné à. D'autres mesures, comme une diminution de la consommation de carburant et une optimisation des routes de vol, ont également été détaillées.Sine propose déjà plus de pailles à bord de ses appareils depuis 2015 (soit une « économie » de 1,3 million d'unités en plastique en moins), la compagnie aérienne a annoncéd'ici la fin de l'année. Cela correspond à environ 210 millions d'articles.Ces accessoires en plastique vont ainsi être remplacés par desà bord des avions de la société française. 100 millions de gobelets en plastique devraient être remplacés par des; 85 millions de couverts en plastique, substitués par des pièces fabriquées à partir de; et 25 millions de bâtonnets en plastique seront remplacés par desCe 5 juin fut aussi l'occasion pourde présenter le, un Boeing 789-9 issu de la dernière génération d'avions de la compagnie, opérant entre Paris et Détroit. L'avion possède bien des atouts, dont. Outre une empreinte sonore également réduite (et appréciable), lepeut aussi «» grâce à l', indique Air France. Pour y parvenir, les pilotes vonten fonction du poids de l'avion, mais aussi de la météo., atteignant ainsi en 2018 et donc en avance, son objectif initialement fixé en 2020. Si on occulte la dimension marketing de telles annonces, il apparaît qu'elles devraient faire du bien à un secteur en proie aux critiques. De fait, plusieurs députés français pestent contre les voyages en avion et voudraient mettre fin à ce qu'ils appellent les «», sous-entendu les vols franco-français qui disposent en parallèle d'une ligne de train.