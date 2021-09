JetPack Aviation a trouvé un premier client militaire pour ses jet packs, en attendant de faire voler son moto-speeder

En ville, les services de secours pourront sans doute privilégier des eVTOL plus encombrants mais bien plus silencieux. Mais pour les secours en montagne, le sauvetage au combat ou l'aide humanitaire, un système à turboréacteur pourrait s'avérer plus pratique, d'autant plus que le JB-12 comme les Speeder pourront fonctionner aussi bien au diesel qu'au kérozène, utilisés par les 4x4 et hélicoptères déployés sur les mêmes zones.