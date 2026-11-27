Au-delà de ses caractéristiques techniques, c'est la rapidité de son acquisition qui retient notre attention, car deux petits mois seulement ont séparé la commande de la livraison. La DGA invoque la « dronisation » du combat, pour justifier cela. Selon un rapport sénatorial publié cet été, il ne faut plus que six semaines en moyenne, sur le front, pour qu'une nouveauté trouve sa parade. D'où la naissance en 2026 de centres experts taillés pour les technologies qui se démodent vite, chargés de repérer les besoins, d'évaluer des solutions et d'acheter sans traîner. Le Gobi Zephyr est passé par celui dédié à la lutte anti-drone, le Cerlad. On retrouvait déjà ce goût de la vitesse avec le drone anti-brouillage d'Elistair, mis au point en quatre mois.