La DGA a livré aux armées françaises leurs premiers drones intercepteurs souverains, les Gobi Zephyr d'Harmattan AI, une entreprise de l'Hexagone. Destinés à la lutte anti-drones, ils ont été commandés puis livrés en deux mois seulement.
La Direction générale de l'armement (DGA) a livré en novembre aux forces armées françaises leurs premiers drones intercepteurs de drones souverains, baptisés Gobi Zephyr et fabriqués par Harmattan AI, comme on l'a appris en cette fin de semaine. Ces appareils neutralisent les drones adverses par impact direct, sans charge explosive, de jour comme de nuit. Leur livraison intervient à peine deux mois après la commande, au terme d'un cycle d'évaluations mené par le centre expert de la DGA consacré à la lutte anti-drone.
Le Gobi Zephyr, le drone intercepteur français qui joue les boulets de canon
Le Gobi Zephyr, qui pèse à peine 2,5 kg avec ses batteries, est un peu plus qu'un simple drone. On peut dire qu'il s'agit d'un système complet de défense sol-air de très courte portée, c'est-à-dire la dernière couche de protection, celle qui veille au plus près du terrain. Il détecte les drones adverses, puis guide automatiquement l'intercepteur jusqu'à sa cible, dans un rayon de 10 kilomètres. Avec une pointe à 350 km/h, il joue dans la même catégorie que le JEDI Shahed Hunter, que l'Ukraine a homologué plus tôt dans l'année pour traquer les Shahed russes.
Pour neutraliser ses cibles, le Gobi Zephyr mise sur l'impact cinétique, plutôt que sur l'explosion. Il n'embarque pas de charge explosive, puisque l'intercepteur neutralise sa proie par collision, autrement dit, il lui rentre dedans. L'Ukraine est devenue le grand laboratoire de ces drones chasseurs de drones. On sait que là-bas, répondre à chaque vague d'appareils russes avec du matériel classique coûterait bien trop cher, d'où l'essor des intercepteurs à bas coût.
Le point le plus sensible, c'est peut-être celui de l'aspect autonome de la solution. La DGA évoque un « haut niveau d'autonomie opérationnelle ». En fait, le drone peut abattre sa cible tout seul, mais uniquement après qu'un humain a autorisé la mission. Le feu vert reste humain, donc, et la traque et l'interception reviennent à la machine. Quant à l'étiquette « souveraine », elle se justifie par le fait que l'appareil est signé par une entreprise française, en l'occurrence Harmattan AI, et fabriqué en Île-de-France.
Harmattan AI enchaîne les contrats avec l'armée française
Au-delà de ses caractéristiques techniques, c'est la rapidité de son acquisition qui retient notre attention, car deux petits mois seulement ont séparé la commande de la livraison. La DGA invoque la « dronisation » du combat, pour justifier cela. Selon un rapport sénatorial publié cet été, il ne faut plus que six semaines en moyenne, sur le front, pour qu'une nouveauté trouve sa parade. D'où la naissance en 2026 de centres experts taillés pour les technologies qui se démodent vite, chargés de repérer les besoins, d'évaluer des solutions et d'acheter sans traîner. Le Gobi Zephyr est passé par celui dédié à la lutte anti-drone, le Cerlad. On retrouvait déjà ce goût de la vitesse avec le drone anti-brouillage d'Elistair, mis au point en quatre mois.
Pour Harmattan AI, c'est une étape de plus franchie. La jeune pousse parisienne, qui a la pleine confiance du ministère des Armées, avait déjà livré 1 000 drones du combattant en moins d'un an, avant de décrocher une commande de 5 000 drones DELCO. Elle est aussi devenue en janvier la première licorne française de la défense, grâce à une levée de 200 millions de dollars menée par Dassault Aviation, avec qui elle a d'ailleurs fait voler un drone de guerre électronique aux côtés d'un Rafale F4. Son nouveau contrat, découpé en lots et en bons de commande, laisse la porte ouverte, car la DGA pourra remettre des Gobi Zephyr en commande au fil des besoins des armées.
Ces drones vont rejoindre un ciel déjà bien encombré. Le ministère a aussi annoncé jeudi 26 novembre l'intégration de la lutte anti-drones au pacte drones aériens, quelques semaines après des survols nocturnes de la base navale de Toulon, sans qu'aucun appareil ne soit récupéré malgré le brouillage. Le Gobi Zephyr n'est pas le seul sollicité non plus, puisque l'Agence de l'innovation de défense porte le projet d'intercepteurs ELISA, et la start-up Alta Ares a conçu son X-Lock. En attendant le laser Syderal, espéré d'ici 2030, les armées ont désormais leurs propres chasseurs de drones.