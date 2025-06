En amont, Google suite la tendance du reste de la Silicon Valley et impose aux employés de la division « Connaissance et information » vivant à proximité du siège social d'adopter un rythme de travail hybride, avec trois jours en présentiel par semaine minimum. Selon le géant du Web, l’innovation et la prise de décision sont meilleures dans ce contexte. Ceux qui s'opposent à cette mesure sont concernés par le plan de départ volontaire, fait-il savoir.