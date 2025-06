Plus clair, plus précis mais aussi plus exhaustif, o3-pro met de nombreux outils à disposition des utilisateurs : « il permet de rechercher sur le web, d'analyser des fichiers, de raisonner sur des entrées visuelles, d'utiliser Python, de personnaliser les réponses grâce à la mémoire, et bien plus encore. » Cependant, ces avancées impactent également le temps de réponse du modèle, qui s'avère un peu plus lent en pratique.