La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping était en visite officielle au Brésil. À la fin de cette visite, il a été l'invité d'un dîner officiel auquel participait évidemment le président Lula, mais aussi sa femme - plus connue sous le surnom de « Janja » dans son pays.

Et c'est cette dernière qui a créé la controverse, pour se plaindre directement auprès de Xi Jinping de la propagande d'extrême-doite au Brésil sur ce réseau, qui appartient au groupe chinois ByteDance. De quoi très vite faire bouger l'opposition, qui l'accuse de s'être comportée en militante polémique, et non pas en épouse du chef de l'État.