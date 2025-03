Treebal affiche, en effet, un véritable engagement envers l'environnement et la vie privée, comme en témoigne le reversement de « 10 % de son chiffre d’affaires à des projets sociaux et environnementaux locaux ». De plus, les données personnelles des utilisateurs ne sont pas chiffrées et ces derniers sont invités à faire le tri dans leurs messages pour diminuer la pollution des serveurs. Ils ont notamment la possibilité de choisir un seuil d'ancienneté pour la suppression de leurs messages (une semaine à un mois).