Boycott USA : voici un site pour trouver des alternatives européennes

Entre des tarifs douaniers imposés à l'Europe, une situation géopolitique qui met à mal les relations franco-américaines, un président qui force les entreprises de son pays à changer de politique ou encore son acolyte ultra-fortuné qui enchaine les polémiques de mauvais goût... et si vous optiez pour un écosystème de services européens ?

Non, on ne peut pas tout se permettre. Elon Musk l'a appris à ses dépens en voyant les ventes de Tesla chuter de 63% rien qu'au mois de janvier après avoir créé une énième polémique. Le boycott de Tesla à travers le monde affecte largement le cours de l'action de l'entreprise, et par la même occasion, le portefeuille du milliardaire.

Et puis il y a ces autres sociétés qui brossent Donald Trump dans le sens du poil. Google, notamment, n'a pas hésité à renommer sans broncher le Golfe du Mexique ou à mettre fin à sa politique de diversité. Même chose chez Amazon ou Meta, qui en plus a choisi de ne plus modérer ses réseaux communautaires, quitte à faire un peu de place aux fake news. Bref, les temps changent drastiquement, et peut-être que nos habitudes devraient suivre.