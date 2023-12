Olvid, le "WhatsApp des ministres", s'explique quant à sa dépendance envers Amazon

Selon ses concepteurs, la solution Olvid a nécessité pas moins de six années de recherche et développement, afin de proposer une application simple, et qui ne fait aucun compromis sur la sécurité. Une alternative qui se veut à la fois fiable et crédible donc face aux géants américains… sauf qu'en réalité Olvid fait appel aux services (américains) d'Amazon Web Services (AWS).