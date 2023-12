Un Gaulois contre les GAFAM : mais pourquoi Olvid, le "WhatsApp des ministres", fait exception et peut avoir des serveurs chez... Amazon ?

Olvid est une application de messagerie française. Son approche en matière de sécurité et de confidentialité reflète des standards élevés, souvent associés aux innovations technologiques européennes notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles et la vie privée des utilisateurs. Cet ancrage français contribue également à sa réputation en tant qu'alternative sécurisée et fiable aux applications de messagerie plus traditionnelles.