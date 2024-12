Voici une astuce qui permet de passer un agréable moment entre amis : proposez-leur un petit jeu ! En cliquant sur l'icône en forme de plus en bas à gauche de votre écran, sélectionnez l'option « Jouer à des jeux » et faites votre choix parmi l'offre proposée : quiz, échecs, mini golf, billard, etc. De quoi bien rigoler durant vos appels ! Et si vous êtes vraiment compétitifs, sachez que cette option est également disponible dans les discussions de groupe.