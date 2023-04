Des jeux multijoueurs débarquent dans Facebook Messenger !

Lors d'un appel avec vos amis ou votre famille, vous pourrez désormais accéder à des jeux vidéo proposés gratuitement sur la plateforme. Le catalogue n'est pas des plus riches avec seulement quatorze titres pour ce lancement, mais Meta indique d'ores et déjà que cette collection sera enrichie dans les prochains mois.

Parmi ces jeux, on retrouve par exemple Words with Friends, une imitation du célèbre Scrabble, des jeux de cartes, et l'incontournable quiz pour tester sa culture générale et épater la galerie en répondant à des dizaines de questions.

Moins subtil, mais tout aussi drôle, la galerie de jeux inclut Exploding Kittens, une version en ligne du jeu de cartes qui s'inspire de la pratique de la roulette russe. Les joueurs devront tirer des cartes et éviter les chats explosifs, qui leur feront perdre la partie.