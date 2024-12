Pour Porsche, ce fut l'occasion de proposer une expérience pour le moins immersive, et radicalement différente de celle offerte par une présentation traditionnelle. Il a notamment été possible de décomposer la voiture afin d'en observer les différents systèmes et composants, de la soulever, et même de la faire tourner pour voir l'aérodynamique à l'œuvre, le tout bien sûr au travers du casque.