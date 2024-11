hellraisercom

Le gouvernement français (et tout les parties confondu subventionné par le peuple français) aurait besoin de lui, pas que j’applaudit les licenciements chez X, mais les hautes sphère de l’état français aurait grand besoin d’un coup de karcher pour virer tout les profiteurs et voleurs qui se planque et qui font entrer leur potes depuis 1973 et qui ont mis a genou le pays ! Nous sommes le pays le plus imposé&taxé de tout le continent européen, et nous sommes aujourd’hui le plus dans la mrd.

La on ferai des économies par centaines de milliards et on réduirait même les impôts et la TVA et tout les français pourrais faire au moins 2 repas par jour et se chauffer sans craindre de multiplier la facture par 3, même en réduisant le thermostat !