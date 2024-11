C’est le bal des applications natives pour Windows ARM. Après Google Chrome, les réseaux privés virtuels ExpressVPN, NordVPN et Proton VPN, et, plus récemment, Google Drive, c’est au tour de Signal de se plier à l’exercice. La messagerie instantanée sécurisée vient d’annoncer sa compatibilité native sur les PC équipés de processeurs Snapdragon X, et c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices en quête d’autonomie et de performances améliorées.