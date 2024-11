Et une application ARM de plus. Google vient d’annoncer la disponibilité officielle de Drive pour les PC équipés de processeur Snapdragon X. Dans les grandes lignes, le programme embarque des binaires ARM64 natifs, ce qui devrait lui permettre de s’affranchir de l’étape PRISM, a.k.a l’émulateur inclus dans Windows 11 24H2 permettant de faire tourner des applis x86 et x64 sur les PC Copilot+, notamment.