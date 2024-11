Utilisateurs et utilisatrices de PC Windows ARM, réjouissez-vous ! Microsoft aura mis le temps, mais elle propose enfin une ISO spécialement dédiée pour les processeurs ARM. Fini les galères pour réinstaller le système quand tout plante… ou presque. Car même si ce téléchargement marque un vrai progrès, il s’accompagne, comme souvent avec Redmond, de quelques obstacles à ne pas négliger. Cette ISO est loin d’offrir le confort des installations habituelles, et mieux vaut savoir où l’on met les pieds avant de l’utiliser. Alors, dans quels cas faut-il vraiment s’y intéresser, et surtout, dans quels cas vaut-il mieux patienter ?