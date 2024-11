Le célèbre quotidien new-yorkais a déposé plainte contre la start-up en décembre 2023, l'accusant de « copier et utiliser des millions » d'articles pour former les modèles de langage qui alimentent ChatGPT. L'ingestion de ces données par les IA leur aurait permis de « générer des résultats qui récitent mot pour mot le contenu du Times, le résument étroitement et imitent son style expressif », détaille la plainte.