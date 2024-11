Lancée en 2017, Yuka s'impose aujourd'hui comme une référence des applications de santé et de nutrition. Son concept est aussi simple que pertinent : en scannant simplement le code-barres de produits alimentaires et cosmétiques en vente dans nos rayons, on obtient des informations sur tout ce qu'ils contiennent ainsi que des indications claires sur l'impact de chaque ingrédient sur la santé.