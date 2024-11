Récemment, Microsoft a mis à jour sa célèbre suite bureautique, Microsoft Office, et lancé de nouvelles licences à vie. Mais la firme de Redmond ne s'arrête pas là, car elle vient d'annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité bien pratique sur macOS. Il est, en effet, possible d'ajouter des widgets Word, Excel ou PowerPoint pour accéder à vos fichiers récents sur le bureau de votre Mac, une option qui était déjà disponible sur iOS et iPadOS. On vous explique comment en profiter.