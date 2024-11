Face à une industrie où les hausses tarifaires sont monnaie courante, NVIDIA choisit une autre voie. À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, un plafond de temps de jeu mensuel de 100 heures sera instauré pour les nouveaux abonnés aux offres « Ultime » et « Performance ». Selon NVIDIA, cette décision vise à garantir la qualité de service et des temps d'attente minimaux, tout en maintenant les tarifs actuels. NVIDIA précise que moins de 6 % de ses abonnés seront concernés par cette limitation. Pour compenser, jusqu'à 15 heures non utilisées pourront être reportées au mois suivant, et des heures additionnelles pourront être achetées via le portail de compte si besoin.

Les membres actifs bénéficiant d’un abonnement payant avant la fin de l’année verront leur temps de jeu illimité maintenu jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2026, signe de reconnaissance de NVIDIA envers sa communauté fidèle.