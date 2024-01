NVIDIA GeForce Now : gestion du 1440p à 120 fps sur Android et ajout de nouveaux jeux

GeForce Now

Début 2021, GeForce Now nous parait être un excellent service d'appoint qui répond à certains besoins spécifiques. Il apparaît encore limité, aussi bien en termes de catalogue que d'interface, et on aimerait aller au-dessus du 1080p pour les connexions rapides et stables. Mais la technologie fonctionne très bien, le potentiel est là, et on sent qu'il ne manque que des mises à jour pour améliorer l'expérience.