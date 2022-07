GeForce Now permet maintenant le 120 Hz sur tous les smartphones Android compatibles

Même si jouer à 60 Hz offre déjà une expérience très fluide, doubler la fréquence de rafraîchissement, quand c'est possible, est un plus non négligeable. En juin dernier, NVIDIA avait commencé à déployer une telle fonctionnalité sur quelques smartphones Android issus de marques triées sur le volet. On peut notamment citer des heureux élus comme Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi et Asus.

Avec sa nouvelle « mise à jour du jeudi », GeForce Now est désormais jouable à 120 Hz sur l'ensemble des smartphones Android disposant d'un écran pouvant aller jusqu'à cette fréquence de rafraîchissement.

Toutefois, une autre condition sine qua none entre en jeu afin de profiter de cet énorme gain en fluidité. L'abonnement « Prioritaire », facturé à 10 euros par mois, est en effet limité à 60 images par seconde. Pour doubler la mise, il faudra également payer le double, soit 20 euros par mois, en souscrivant à l'abonnement GeForce Now RTX 3080.