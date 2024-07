La Dynamic Island sur Mac, c'est enfin possible avec le logiciel NotchNook

NotchNook est en quelque sorte la Dynamic Island du Mac. Sur un MacBook récent, elle vient se nicher dans l'encoche du laptop et se déploie en un clic pour afficher les contrôles de lecture d'un logiciel de streaming, les prochains évènements du calendrier ou des raccourcis. La zone interactive peut également servir de bac à fichiers, pour conserver un document et l'inclure dans un mail quelques heures plus tard. On regrette malgré tout quelques petits problèmes d'affichage, notamment l'encoche qui se replie parfois trop rapidement alors que l'on cherche une option.

NotchNook peut être aussi utilisée sur un iMac ou un Mac Mini, avec une encoche virtuelle qui vient empiéter sur la barre des tâches. L'éditeur offre plusieurs options pour personnaliser l'aspect, ajouter de la transparence ou modifier la taille.

L'idée est plutôt appréciable, mais le logiciel n'est pas sans défauts. La peinture est encore fraiche et le nombre d'options disponible est trop limité, mis à part le simple affichage d'informations disponibles dans d'autres applications. D'autres capacités arriveront dans les prochaines semaines, comme la décompression d'un fichier .zip depuis l'encoche, mais l'éditeur ne donne aucune date de sortie. Aussi, NotchNook est un logiciel payant, et pas donné. Comptez 25 dollars pour une licence à vie, et trois dollars par mois si vous optez pour l'abonnement sans engagement. Un peu cher pour une simple encoche, aussi utile soit-elle.