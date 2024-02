Apple s'est creusée la tête pour transformer l'encoche de l'iPhone : découvrez les concepts abandonnés

L'encoche de l'iPhone est apparue avec l'iPhone X, sorti en novembre 2017. Celle-ci masquait la caméra Face ID, permettant la reconnaissance faciale, ainsi que les différents capteurs associés à ce système d'identification biométrique, et a été ensuite déclinée sur les modèles ultérieurs. Les utilisateurs d'iPhone, et fans de la marque, n'ont de leur côté pas été tendres avec cette encoche, considérée au mieux comme inesthétique et peu représentative du soin apporté par Apple au design. Pourtant, les designeurs du constructeur ont travaillé à transformer l'encoche pour lui donner plus d'utilité.