Bananabin, l'app qui vous fout la honte pour que vous vidiez la corbeille de votre Mac

Bananabin fonctionne de manière simple mais redoutablement efficace. Lorsque votre corbeille commence à se remplir, l'application modifie l'icône de votre corbeille, la remplaçant par une banane jaune. Plus la corbeille se remplit, plus la banane se décompose, et des mouches animées commencent à voler autour, ajoutant une touche humoristique mais assez gênante pour vous pousser à agir. Ce concept ajoute un élément visuel fort pour inciter les utilisateurs à maintenir leur espace de travail propre et organisé.

L'application propose trois options de limite de poids pour déclencher les mouches animées : 1 Go, 5 Go et 10 Go. Vous pouvez ainsi ajuster le seuil selon vos préférences et la capacité de votre Mac. Actuellement gratuite, Bananabin pourrait bientôt devenir payante, le développeur envisageant de facturer quelques piécettes pour soutenir le projet. Cette approche ludique et utile pour garder votre Mac en ordre a déjà séduit de nombreux utilisateurs, reste à voir si le passage à un modèle payant n'arrêtera pas le momentum dont l'application bénéficie en ce moment.