Cette application vous aide à déplacer vos fichiers plus rapidement sur Mac

Fover se veut avant tout un outil pratique et simple à utiliser. Avec cette application, déplacer vos fichiers devient un jeu d'enfant : un simple glisser-déposer suffit. Besoin de créer un nouveau dossier ou de renommer un fichier ? Fover s'en charge en quelques clics, et vous pouvez même prévisualiser vos fichiers sans quitter l'application. L'interface est conçue pour être intuitive, vous permettant de retrouver rapidement vos dossiers récents et de réorganiser votre espace de stockage sans effort. Fover propose également une recherche avancée, insensible aux majuscules et caractères spéciaux, qui rend la localisation de vos dossiers encore plus rapide et efficace.