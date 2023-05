Apple : ce concept de dock dynamique sous macOS n'est pas réel et pourtant... maintenant tout le web le veut !

Sur Twitter, un certain Janum Trivedi a mis au point au point une fonctionnalité qui saura, on l'espère, donner des idées à Apple (et sûrement donner envie aux utilisateurs de mac). Pour faire simple, l'ingénieur a imaginé à quoi ressemblerait le Dock si celui-ci était dynamique. Pour celles et ceux qui ne seraient pas très familiers avec macOS, il s'agit de la zone située en bas de l'écran qui permet d'accéder rapidement aux applications et aux fonctionnalités que vous utilisez le plus.