Meta et TikTok refusent de payer pour soutenir la modération des plateformes en Europe

Le DSA, donc, est un règlement qui ne doit s'appliquer qu'aux Very Large Online Platforms, un terme qui désigne toute plateforme numérique comptant au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois. Actuellement, ce sont moins de 20 entreprises qui correspondent à cette description. Entre autres dispositions, il impose notamment des règles plus strictes et établies en matière de modération des contenus, de propagation de désinformation, ou encore de protection de la vie privée des utilisateurs.