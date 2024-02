"Une erreur majeure" : de ministre délégué à un simple secrétariat d'État, un avocat dénonce la décision d'Emmanuel Macron sur le Numérique

Officiellement passé d'une petite quinzaines à 34 membres, le gouvernement n'est plus franchement resserré et comporte plus de personnalités qu'un Olympique de Marseille en fin de mercato, c'est dire ! Néanmoins, une chose est à relever : la place « accordée » au Numérique. Si, depuis 2022, le Numérique pouvait se vanter d'avoir un ministre délégué pour la première fois depuis 2014, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont confirmé un retour en arrière, avec la nomination de Marina Ferrari comme secrétaire d'État, ce jeudi 8 février 2024.