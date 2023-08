Selon l'UNESCO, seulement la moitié des enseignants sont formés au numérique en France

Résultat, la France se retrouve à peine au niveau de la moyenne européenne. Pire, quand on regarde dans le détail et que l'on compare notre pays à des nations affichant des revenus similaires, on retrouve la France plus bas encore. Ainsi, l'UNESCO note que les élèves entre le CM1 et la 4e utilisent deux fois moins les ordinateurs en cours de science que d'autres pays comparables.

De quoi peut-être pousser le gouvernement à mettre en place de nouvelles initiatives dans le domaine. On se souvient que sous le mandat de François Hollande, plusieurs idées avaient été avancées, comme la distribution de tablettes au collège, ou même l'apprentissage du code, dans le cadre d'un « grand plan numérique ». Les collaborateurs entourant Emmanuel Macron prendront-ils la relève et fourniront-ils de nouvelles idées ? Heureusement, d'autres initiatives permettent d'ouvrir les plus jeunes au numérique, comme le magazine Chut! Explore.