Voici Chut! Explore, un nouveau magazine dédié aux ados qui promeut la culture numérique

Si les équipes de Chut! Explore bénéficient du soutien du groupe La Poste ou du Conseil national du Numérique, et que Clubic encourage cette initiative, le média a néanmoins besoin de financements pour rendre viable la réalisation de son premier numéro (et des prochains, et peut-être même d'augmenter la périodicité). 2 500 préventes sont ainsi nécessaires pour la sortie du premier numéro. Les équipes de Chut! Magazine ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank, avec des précommandes proposées allant de 8 à 3 000 euros. Il est bien entendu possible d'offrir le montant de son choix. Des contreparties (premier numéro de Chut! Explore, abonnement, etc.) sont proposées.